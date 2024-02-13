***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 11:40
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, Boyalık mevkii 5575 Ada 3 parselde yapımı devam eden projemiz için 24.02.2024 tarihinde Lansman yapılarak satışlara başlanılacaktır.
Süreç hakkında Kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249052
BIST
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12:489.177
En Düşük
|Değişim
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|: 9.217
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|: 9.175
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12:4830,7254
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 30,8200
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|Önceki Kapanış
|: 30,8000
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30,7410
En Düşük
30,6402
12:4833,1241
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
|: 2.001,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
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2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.358.769
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,66
|158.858.662
|% -5,54
|
|THYAO
|289,25
|4.535.171.832
|% -0,34
|
|GUBRF
|194,20
|4.466.562.417
|% 7,95
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|EREGL
|47,10
|3.602.641.137
|% 1,51
|
|TUPRS
|164,10
|3.070.578.739
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,84
|2.514.581.722
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|KLGYO
|5,12
|633.904.783
|% 5,13
|
|ZOREN
|5,07
|584.783.377
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,50
|2.351.894.862
|% 1,29
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7220
|30,7254
|% 0,04
|
|Euro
|33,0949
|33,1241
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7451
|38,9394
|% 0,20
|
|Frank
|34,7237
|34,9329
|% -0,60
|
|Riyal
|8,1717
|8,2127
|% 0,05
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|