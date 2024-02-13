***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, Boyalık mevkii 5575 Ada 3 parselde yapımı devam eden projemiz için 24.02.2024 tarihinde Lansman yapılarak satışlara başlanılacaktır.Süreç hakkında Kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249052BIST