***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(Şirket) yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:1. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyelerinin aşağıda yer alan şekilde belirlenmesine:- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri Avni YURTSEVEN ve Adnan YILDIRIM'ın "Denetimden Sorumlu Komite" üyeleri olarak atanmasına,- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Avni YURTSEVEN'in ve Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın " Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Adnan YILDIRIM'ın ve Şirket yönetim kurulu üyesi Tufan ÜNAL'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,2. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımının aşağıda yer aldığı şekilde yapılmasına,(i) Denetimden Sorumlu Komite :- Başkan: Adnan YILDIRIM- Üye: Avni YURTSEVEN(ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi :- Başkan : Avni YURTSEVEN- Üye: Mehmet Doğan ATAY(iii) Kurumsal Yönetim Komitesi:- Başkan : Adnan YILDIRIM- Üye: Tufan ÜNAL3. İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036720BIST