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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.06.2022 16:06
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(Şirket) yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:
1. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyelerinin aşağıda yer alan şekilde belirlenmesine:
-
- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri Avni YURTSEVEN ve Adnan YILDIRIM'ın "Denetimden Sorumlu Komite" üyeleri olarak atanmasına,
-
- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Avni YURTSEVEN'in ve Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın " Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,
-
- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Adnan YILDIRIM'ın ve Şirket yönetim kurulu üyesi Tufan ÜNAL'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,
-
2. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımının aşağıda yer aldığı şekilde yapılmasına,
-
(i) Denetimden Sorumlu Komite :
- Başkan: Adnan YILDIRIM
- Üye: Avni YURTSEVEN
-
(ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi :
- Başkan : Avni YURTSEVEN
- Üye: Mehmet Doğan ATAY
-
(iii) Kurumsal Yönetim Komitesi:
- Başkan : Adnan YILDIRIM
- Üye: Tufan ÜNAL
-
3. İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmasına,
 karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036720


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