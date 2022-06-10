***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.06.2022 16:06
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(Şirket) yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:
1. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyelerinin aşağıda yer alan şekilde belirlenmesine:
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- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri Avni YURTSEVEN ve Adnan YILDIRIM'ın "Denetimden Sorumlu Komite" üyeleri olarak atanmasına,
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- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Avni YURTSEVEN'in ve Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın " Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,
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- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Adnan YILDIRIM'ın ve Şirket yönetim kurulu üyesi Tufan ÜNAL'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,
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2. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımının aşağıda yer aldığı şekilde yapılmasına,
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(i) Denetimden Sorumlu Komite :
- Başkan: Adnan YILDIRIM
- Üye: Avni YURTSEVEN
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(ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi :
- Başkan : Avni YURTSEVEN
- Üye: Mehmet Doğan ATAY
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(iii) Kurumsal Yönetim Komitesi:
- Başkan : Adnan YILDIRIM
- Üye: Tufan ÜNAL
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3. İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036720
BIST