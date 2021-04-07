***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2021/1.Dönem Fon Giderleri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.457 % 0,05620249Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.544,56 % 0,05958004Fon Yönetim Ücreti18.494,11 % 0,71339403Hisse Senedi Komisyonu9,14 % 0,00035257Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu739,14 % 0,02851168Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar192,3 % 0,0074178Türev Araçlar Komisyonu312,28 % 0,01204593Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.215,64 % 0,04689224TOPLAM GİDERLER23.964,17 % 0,92439679DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.592.411,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924380BIST