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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.03.2024 09:49
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
4 28.03.2024

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
4 0,006849 2,5 0,006849 2,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264100


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,00% |  0,14
Açılış :  9.125  
Önceki Kapanış :  9.080  
En Düşük
9.057 En Yüksek
9.154
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 87,45 17.799.398 % 10,00  
ISSEN 11,11 14.485.712 % 10,00  
ODINE 58,40 58.879.698 % 9,98  
MIATK 68,35 1.216.250.061 % 9,98  
KONYA 10.795,00 708.874.923 % 9,98  
daha fazla
11:36 Alış Satış %  
Dolar 32,3689 32,3839 % 0,21  
Euro 34,9471 35,0015 % -0,18  
Sterlin 40,9096 41,1147 % 0,24  
Frank 35,9399 36,1200 % 0,24  
Riyal 8,6381 8,6814 % 0,16  
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11:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
Seans Raporu 11:36
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