***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2024 09:49
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
4 28.03.2024
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
4 0,006849 2,5 0,006849 2,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264100
BIST
'
11:369.080
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,14
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3632,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0665
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3635,0015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0636
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:362.325,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,17
|Açılış
|: 2.325,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:36
|NETAS
|87,45
|17.799.398
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|14.485.712
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.879.698
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.216.250.061
|% 9,98
|
|KONYA
|10.795,00
|708.874.923
|% 9,98
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.671.837
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,70
|3.539.734.711
|% 1,63
|
|THYAO
|294,75
|3.274.210.618
|% -1,01
|
|AGROT
|37,86
|1.865.899.453
|% 7,37
|
|ZOREN
|5,91
|1.463.445.019
|% 4,05
|
|TUPRS
|175,80
|1.290.185.832
|% -0,62
|
|ZOREN
|5,91
|1.463.445.019
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,35
|1.084.412.258
|% 1,07
|
|SASA
|43,70
|3.539.734.711
|% 1,63
|
|AGROT
|37,86
|1.865.899.453
|% 7,37
|
|EKGYO
|9,79
|461.053.977
|% 1,24
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3689
|32,3839
|% 0,21
|
|Euro
|34,9471
|35,0015
|% -0,18
|
|Sterlin
|40,9096
|41,1147
|% 0,24
|
|Frank
|35,9399
|36,1200
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6381
|8,6814
|% 0,16
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
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11:51BRKVY
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 196.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 409 adet işlem
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 98 kaybederek (% -0.32 ) 8, 022
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ODINE, NETAS, MIATK, BASCM, ISSEN, CRFSA