Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

23.06.2022 16:13
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Nakit Kredi Kullanımı 
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 5.000.000 TL % 19 23/06/2022 24/06/2022 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MPP kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038902


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:482.547
Değişim :  -1,08% |  -27,75
Açılış :  2.576  
Önceki Kapanış :  2.574  
En Yüksek
2.589 En Düşük
2.534
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 79,30 4.224.779 % 9,99  
LIDFA 13,34 10.574.191 % 9,98  
MAKIM 14,15 298.741.966 % 9,95  
NTGAZ 8,96 73.672.079 % 9,94  
OYYAT 24,36 87.556.397 % 9,93  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Dolar 17,3638 17,3730 % 0,19  
Euro 18,2956 18,3174 % -0,07  
Sterlin 21,2152 21,3216 % 0,18  
Frank 18,0467 18,1554 % 0,54  
Riyal 4,6152 4,6383 % 0,27  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,43  
Altın Gr. 1.029 1.029 5,48  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.824 6.929 11,00  
Yarım 3.350 3.389 5,00  
Çeyrek 1.678 1.694 3,00  
Gümüş.Ons 21,42 21,44 0,02  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,55  
Seans Raporu 17:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru