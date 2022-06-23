***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.06.2022 16:13
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Nakit Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 5.000.000 TL % 19 23/06/2022 24/06/2022 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MPP kodlu Fon olarak nakit kredi kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038902
BIST
17:482.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -27,75
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:4817,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0332
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3810
En Düşük
17,3014
17:4818,3174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0127
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:481.028,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.028,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:48
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.741.966
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.672.079
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|87.556.397
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,90
|3.015.612.760
|% -2,21
|
|EREGL
|27,64
|1.516.169.408
|% -1,99
|
|SISE
|21,58
|1.510.073.575
|% -2,79
|
|AKBNK
|8,82
|1.220.426.076
|% -2,97
|
|SASA
|45,00
|1.212.220.716
|% -0,22
|
|ODAS
|3,25
|1.157.647.879
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,81
|1.066.404.110
|% -2,24
|
|TSKB
|2,18
|358.110.787
|% -3,54
|
|EKGYO
|2,60
|360.577.357
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,82
|1.220.426.076
|% -2,97
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3638
|17,3730
|% 0,19
|
|Euro
|18,2956
|18,3174
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,2152
|21,3216
|% 0,18
|
|Frank
|18,0467
|18,1554
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6152
|4,6383
|% 0,27
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,43
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,48
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.824
|6.929
|11,00
|
|Yarım
|3.350
|3.389
|5,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,55
|
Seans Raporu
17:48
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17:58ETYAT
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
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17:57
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