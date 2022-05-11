***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 18:08
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2022/04. Dönem Aylık Portföy Dağılım Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029373
BIST
17:532.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -32,59
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:5315,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0663
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:5316,1870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1045
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:53911,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,94
|Açılış
|: 911,81
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BOSSA
|59,40
|88.820.664
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.225.499
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.011.367
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.691.728
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.247.708
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.962.361
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.839.281
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.492.988
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.406.471.469
|% 0,00
|
|SISE
|20,00
|3.234.688.031
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,64
|2.484.998.725
|% 0,42
|
|ASELS
|23,96
|1.958.788.369
|% -0,91
|
|TUPRS
|251,20
|1.833.396.402
|% 2,32
|
|YKBNK
|4,70
|1.381.931.515
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,74
|755.436.215
|% -1,08
|
|SISE
|20,00
|3.234.688.031
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,64
|2.484.998.725
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,67
|540.743.191
|% -4,43
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2992
|15,3126
|% 0,43
|
|Euro
|16,1729
|16,1870
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8494
|18,9440
|% 0,55
|
|Frank
|15,3997
|15,4925
|% 0,83
|
|Riyal
|4,0690
|4,0894
|% 0,27
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|10,93
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,40
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,22
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208