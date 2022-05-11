***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 18:08
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022/04. Dönem Aylık Portföy Dağılım Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029374
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
0
En Düşük
0
18:0515,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0591
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3638
En Düşük
15,2578
18:0516,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0629
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
18:05913,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,66
|Açılış
|: 913,30
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,34
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZOREN
|2,08
|127.061.815
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,50
|57.597.637
|% 0,00
|
|PKART
|16,14
|2.436.079
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,39
|626.581.089
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,08
|127.061.815
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,50
|57.597.637
|% 0,00
|
|PKART
|16,14
|2.436.079
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,39
|626.581.089
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,00
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3562
|15,3610
|% 0,39
|
|Euro
|16,1770
|16,1969
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,6681
|18,7617
|% -0,11
|
|Frank
|15,3671
|15,4597
|% 0,21
|
|Riyal
|4,0756
|4,0961
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-0,96
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,92
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,49
|