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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

11.05.2022 18:08
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022/04. Dönem Aylık Portföy Dağılım Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029374


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 2,08 127.061.815 % 0,00  
YKBNK 4,70 1.437.551.597 % 0,00  
YUNSA 30,50 57.597.637 % 0,00  
PKART 16,14 2.436.079 % 0,00  
VAKBN 4,39 626.581.089 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,3562 15,3610 % 0,39  
Euro 16,1770 16,1969 % 0,39  
Sterlin 18,6681 18,7617 % -0,11  
Frank 15,3671 15,4597 % 0,21  
Riyal 4,0756 4,0961 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 -0,96  
Altın Gr. 913 914 1,92  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,38 21,41 -0,18  
Gümüş Gr. 10,55 10,58 -0,05  
B. Petrol 106 106 -1,49  
Seans Raporu 18:05
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