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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

29.03.2024 09:50
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Meksa Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon 'un katılma paylarının ihracına illişkin yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-49867 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 23.02.2024 tarih 11029 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tescil olmuştur. Borsa kodu ataması 06.03.2024 tarihi itibariyle yapılmış ve KAP tanımlaması ise 13.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. MSR kodlu fonun katılma payları 28.03.2024 tarihinde ihraç edilmiştir. İş bu sebeple fon portföyü oluşmadığından Şubat 2024 dönemine ait aylık portföy dağılım raporu bulunmamaktadır. Öte yandan (II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264101


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