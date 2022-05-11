***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.05.2022 18:08
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAD kodlu Meksa Portföy Birinci Değişken Fon'umuzun değişen risk değerini içeren güncel yatırımcı bilgikendirme formunu ekte bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029377
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0655
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0890
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05909,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,95
|Açılış
|: 909,36
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.838.662
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.246.747
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.752.381
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.080.690
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.699.861
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.442.540
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.979.123
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.860.314
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.045.415
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.699.075
|% -9,98
|
|THYAO
|42,22
|3.507.222.563
|% 0,05
|
|SISE
|20,00
|3.311.347.766
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,63
|2.526.582.613
|% 0,36
|
|ASELS
|23,88
|2.000.931.959
|% -1,24
|
|TUPRS
|250,80
|1.884.439.090
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,70
|1.407.735.324
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|778.912.227
|% -0,72
|
|SISE
|20,00
|3.311.347.766
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,63
|2.526.582.613
|% 0,36
|
|DOHOL
|3,67
|552.604.614
|% -4,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2999
|15,3118
|% 0,43
|
|Euro
|16,1429
|16,1715
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,8255
|18,9200
|% 0,43
|
|Frank
|15,3852
|15,4779
|% 0,74
|
|Riyal
|4,0686
|4,0890
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,48
|
|Altın Gr.
|910
|911
|8,17
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,28
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208