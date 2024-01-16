***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.01.2024 16:51
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MTRKS
17.01.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MATRIKS BILGI DAGITIM MTRKS 50,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240874
BIST
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17:258.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -15,09
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2530,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2532,7776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1902
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:251.976,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,89
|Açılış
|: 1.976,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:25
|CATES
|63,25
|1.362.350.176
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.279.013
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.269.858
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|39.749.297
|% 9,99
|
|MEGMT
|36,20
|225.303.903
|% 9,96
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|BRKO
|3,21
|633.826
|% -5,31
|
|EKOS
|55,85
|1.614.687.027
|% -5,18
|
|EKOS
|55,85
|1.614.687.027
|% -5,18
|
|BINHO
|368,00
|1.415.950.961
|% 7,45
|
|CATES
|63,25
|1.362.350.176
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,38
|1.286.285.970
|% 1,33
|
|PGSUS
|723,00
|1.216.412.053
|% -1,23
|
|ODAS
|8,50
|1.162.001.836
|% 0,71
|
|BEGYO
|4,47
|411.050.082
|% 4,93
|
|ADESE
|2,35
|209.994.600
|% 3,98
|
|HLGYO
|2,64
|116.548.115
|% 0,38
|
|CANTE
|17,73
|756.541.281
|% 4,66
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1038
|30,1070
|% 0,15
|
|Euro
|32,7683
|32,7776
|% -0,58
|
|Sterlin
|38,0001
|38,1907
|% -0,38
|
|Frank
|34,8516
|35,0616
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0031
|8,0432
|% 0,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|903,98
|905,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,16
|942,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,84
|78,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,28
|2.039,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, TUPRS
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 82 kaybederek (% -0.35 ) 7, 115
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERSU, KAPLM, SAMAT, MEGMT, CATES, YAYLA, ULAS, SAFKR, KBORU, DARDL
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17:42
BRKSN, ULAS, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
CMENT, BTCIM, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında