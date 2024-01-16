Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

16.01.2024 16:51
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MTRKS

17.01.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MATRIKS BILGI DAGITIM MTRKS 50,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240874


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:258.029
Değişim :  -0,19% |  -15,09
Açılış :  8.063  
Önceki Kapanış :  8.044  
En Düşük
7.995 En Yüksek
8.090
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 63,25 1.362.350.176 % 10,00  
KBORU 77,55 838.279.013 % 10,00  
SAMAT 56,10 289.269.858 % 10,00  
SAFKR 39,62 39.749.297 % 9,99  
MEGMT 36,20 225.303.903 % 9,96  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 30,1038 30,1070 % 0,15  
Euro 32,7683 32,7776 % -0,58  
Sterlin 38,0001 38,1907 % -0,38  
Frank 34,8516 35,0616 % -0,34  
Riyal 8,0031 8,0432 % 0,15  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,04 23,06 % 0,66  
Platin 903,98 905,49 % 0,66  
Paladyum 940,16 942,29 % 0,66  
Brent Pet. 78,84 78,84 % 0,66  
Altın Ons 2.039,28 2.039,64 % 0,66  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru