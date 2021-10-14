***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [MTRKS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMatriks Bilgi Dağıtım'ın bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirimi 14.10.2021 tarihinde saat 18:17:58'de KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970890) yayımlanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.nin 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü" 5.maddesi uyarınca mevcut paylar, 15.10.2021 (yarın) bedelsiz pay alma hakları üzerinde, 18.10.2021 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970903BIST