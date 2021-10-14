***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
14.10.2021 18:56
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım'ın bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirimi 14.10.2021 tarihinde saat 18:17:58'de KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970890) yayımlanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.nin 21.08.2020 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü" 5.maddesi uyarınca mevcut paylar, 15.10.2021 (yarın) bedelsiz pay alma hakları üzerinde, 18.10.2021 tarihinden itibaren bedelsiz pay alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970903
BIST
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|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
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|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
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|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
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|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
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|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
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|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
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|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
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|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
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|OZBAL
|16,60
|201.596.639
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|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
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|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
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|FROTO
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|1.192.585.969
|% -4,11
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|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
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|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
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|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
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|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
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|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
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|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
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|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,1879
|9,1971
|% 1,32
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|Euro
|10,6644
|10,6798
|% 1,29
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|Sterlin
|12,5454
|12,6084
|% 1,43
|
|Frank
|9,9153
|9,9750
|% 1,28
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|Riyal
|2,4441
|2,4564
|% 1,25
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,83
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|Altın Gr.
|531
|531
|7,52
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|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
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|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
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|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
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|Çeyrek
|846
|865
|13,48
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|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,39
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|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,19
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|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,89
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