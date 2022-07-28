***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 11:31
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048454
BIST
12:062.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,90
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:0617,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0599
|Açılış
|: 18,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9390
En Düşük
17,8370
12:0618,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0806
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:061.006,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.006,68
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:04
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|KLRHO
|18,43
|25.492.353
|% 8,41
|
|PRKAB
|28,58
|130.874.725
|% 8,26
|
|LIDFA
|9,83
|98.063.799
|% -9,98
|
|FENER
|51,10
|162.807.447
|% -6,41
|
|MTRKS
|58,20
|12.718.981
|% -6,36
|
|PEGYO
|2,18
|26.273.895
|% -5,22
|
|MIPAZ
|7,82
|17.187.968
|% -3,81
|
|THYAO
|50,50
|1.579.661.101
|% 1,61
|
|SISE
|21,54
|974.218.182
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|676.263.002
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|589.444.636
|% -0,83
|
|EREGL
|27,42
|462.360.890
|% 0,73
|
|EKGYO
|3,25
|676.263.002
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|589.444.636
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,64
|180.440.574
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|222.501.294
|% -1,15
|
|ISCTR
|5,20
|353.680.168
|% 1,36
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9278
|17,9325
|% 0,30
|
|Euro
|18,3367
|18,3666
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,7654
|21,8745
|% 0,43
|
|Frank
|18,6350
|18,7473
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% 0,25
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,82
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|91,00
|
|Tam
|6.751
|6.807
|16,00
|
|Yarım
|3.289
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,20
|0,21
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,75
|
Seans Raporu
12:04
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12:19KLRHO
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12:17XU030
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Yüzde 4.56 oranında artışla 26.14 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 242 adet işlem
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12:16PSGYO
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