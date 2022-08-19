***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 10:23
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057028
BIST
11:093.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 26,23
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.023
11:0918,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
11:0918,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:091.019,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.019,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:07
|HKTM
|13,31
|736.815
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.026.286
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|23.673.629
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|325.340.980
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,86
|32.596.160
|% -8,24
|
|OZRDN
|16,28
|5.438.659
|% -7,92
|
|GZNMI
|42,96
|130.783.765
|% -6,32
|
|DENGE
|2,28
|28.418.698
|% -6,17
|
|THYAO
|69,75
|1.691.593.302
|% 0,14
|
|SISE
|25,96
|1.396.233.879
|% 1,80
|
|KRDMD
|12,32
|1.035.466.135
|% 4,85
|
|EREGL
|30,46
|1.009.400.670
|% 3,32
|
|TUPRS
|338,50
|780.707.698
|% 2,89
|
|YKBNK
|5,82
|692.749.405
|% -1,52
|
|SEGYO
|1,26
|115.589.697
|% -5,97
|
|EKGYO
|3,67
|316.749.806
|% 0,82
|
|KRDMD
|12,32
|1.035.466.135
|% 4,85
|
|ALBRK
|1,93
|139.210.984
|% -1,53
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0971
|18,1037
|% 0,14
|
|Euro
|18,2469
|18,2625
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,4718
|21,5795
|% -0,10
|
|Frank
|18,8259
|18,9393
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8044
|4,8285
|% 0,18
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-6,01
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.846
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|-0,48
|