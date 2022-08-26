***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 10:40
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058511
BIST
10:403.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 27,45
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.149
10:4018,1829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:4018,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:401.025,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.025,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:38
|VAKBN
|6,05
|187.717.524
|% 10,00
|
|IHAAS
|65,45
|3.549.411
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|576.193
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|8.495.193
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|3.500.213
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|4.687.711
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,83
|108.376.679
|% -6,69
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|COSMO
|28,00
|1.545.656
|% -4,37
|
|ISCTR
|8,12
|1.760.374.343
|% 3,57
|
|AKBNK
|12,65
|1.601.632.928
|% 5,59
|
|YKBNK
|6,94
|1.400.951.862
|% 5,79
|
|GARAN
|27,20
|1.309.657.711
|% 5,59
|
|THYAO
|70,55
|1.109.770.238
|% 0,36
|
|ISCTR
|8,12
|1.760.374.343
|% 3,57
|
|YKBNK
|6,94
|1.400.951.862
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,96
|731.845.568
|% 3,13
|
|AKBNK
|12,65
|1.601.632.928
|% 5,59
|
|HALKB
|7,09
|789.644.427
|% 9,24
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1756
|18,1855
|% 0,12
|
|Euro
|18,1351
|18,1457
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,3815
|21,4887
|% -0,26
|
|Frank
|18,7859
|18,8990
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8272
|4,8514
|% 0,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,80
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.855
|6.915
|-16,00
|
|Yarım
|3.340
|3.381
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,22
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 51 artarak (% 1.48 ) 3, 470
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10:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, AKBNK, YKBNK
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10:53XU100
Endeks 3, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 16, 762.00 milyon TL de
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10:53PRZMA
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 096 adet işlem
-
10:52ESEN
Yüzde 6.11 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 713 adet işlem