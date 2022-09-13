***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:22
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062598
BIST
14:583.655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,52
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:5818,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2482
En Düşük
18,2119
14:5818,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1346
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:581.014,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.014,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.010.304
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.059.719
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|49.042.791
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,42
|10.265.437.322
|% 5,20
|
|YKBNK
|9,62
|9.432.798.118
|% -0,72
|
|ISCTR
|12,06
|8.279.422.111
|% -3,90
|
|THYAO
|76,05
|7.643.957.796
|% 1,47
|
|EREGL
|33,50
|6.071.707.168
|% 0,30
|
|YKBNK
|9,62
|9.432.798.118
|% -0,72
|
|EKGYO
|5,28
|3.760.532.505
|% -1,31
|
|ISCTR
|12,06
|8.279.422.111
|% -3,90
|
|AKBNK
|18,42
|10.265.437.322
|% 5,20
|
|KRDMD
|16,30
|5.017.647.887
|% 6,47
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2422
|18,2482
|% 0,18
|
|Euro
|18,5744
|18,5833
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,3329
|21,4399
|% 0,47
|
|Frank
|19,1208
|19,2360
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8387
|4,8629
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|4,51
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.835
|6.886
|30,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|17,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|1,30
|
Seans Raporu
14:58
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15:13INVEO
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