***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2023 15:26
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198171
BIST
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16:098.349
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 130,63
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.350
16:0927,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1031
|Açılış
|: 27,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:0929,0893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0609
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:091.652,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.652,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.298.129
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.786.102
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.655.285
|% -9,77
|
|THYAO
|244,80
|10.314.192.125
|% 0,66
|
|TUPRS
|159,80
|5.051.084.216
|% 2,12
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|AKBNK
|33,50
|3.615.629.270
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.243.727
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|EKGYO
|8,06
|1.675.846.326
|% 0,50
|
|ODAS
|13,56
|2.193.539.070
|% 1,42
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4129
|27,4172
|% 0,38
|
|Euro
|29,0741
|29,0893
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,4753
|33,6431
|% 0,46
|
|Frank
|29,9334
|30,1138
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2872
|7,3237
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,54
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|0,73
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|0,62
|
Seans Raporu
16:09
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16:24AKFYE
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16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBTR, EUYO, CASA, MIATK, IHYAY