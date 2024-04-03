***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2024 14:41
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266296
BIST
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15:498.976
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -64,40
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4931,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1053
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4934,4818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0678
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:492.334,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,01
|Açılış
|: 2.334,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PATEK
|117,70
|653.764.250
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.475.043.127
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|JANTS
|315,25
|767.308.272
|% 9,94
|
|PEKGY
|10,09
|965.879.175
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.406.922
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|EKIZ
|60,25
|1.332.311
|% -9,94
|
|POLHO
|13,55
|309.001.584
|% -9,85
|
|THYAO
|297,50
|8.143.582.732
|% 0,17
|
|ISCTR
|11,67
|4.263.531.029
|% 2,10
|
|SAHOL
|81,55
|2.969.728.161
|% -4,51
|
|ZOREN
|5,50
|2.745.797.796
|% -8,18
|
|TUPRS
|164,00
|2.703.168.437
|% -6,71
|
|ZOREN
|5,50
|2.745.797.796
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,67
|4.263.531.029
|% 2,10
|
|PEKGY
|10,09
|965.879.175
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,04
|787.196.794
|% 1,01
|
|YKBNK
|27,76
|2.356.114.986
|% -4,34
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9388
|31,9412
|% -0,33
|
|Euro
|34,4808
|34,4875
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,9778
|40,1782
|% -1,43
|
|Frank
|34,9764
|35,1517
|% -1,51
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,39
|26,43
|% 0,66
|
|Platin
|927,50
|928,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,30
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,80
|89,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.273,43
|2.273,74
|% 0,66
|