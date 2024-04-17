***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 17:06
***MTRKS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRKS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273821
BIST
'
18:009.533
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -14,87
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0032,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0514
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0034,6334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0886
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:002.501,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,35
|Açılış
|: 2.500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ATSYH
|52,25
|6.690.410
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.324.774
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|295.095.503
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|231.710.347
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|55.260.400
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|54.745.176
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|311.776.117
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.887.566
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.432.765
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|261.495.340
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.466.937.221
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,50
|5.538.089.753
|% 1,67
|
|ISCTR
|12,26
|4.703.412.204
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,15
|4.643.547.458
|% 0,54
|
|TUPRS
|186,10
|4.331.701.612
|% 0,05
|
|ISCTR
|12,26
|4.703.412.204
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,87
|2.164.565.757
|% 2,62
|
|ENTRA
|14,07
|3.892.255.010
|% -5,25
|
|EKGYO
|10,20
|2.165.802.538
|% -4,67
|
|YKBNK
|30,50
|5.538.089.753
|% 1,67
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4897
|32,5029
|% 0,16
|
|Euro
|34,6039
|34,6334
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,4564
|40,6592
|% 0,24
|
|Frank
|35,6078
|35,7863
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,71
|28,73
|% 0,66
|
|Platin
|955,21
|956,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,37
|1.042,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,31
|89,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.392,20
|2.392,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.05 ) 10, 313
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DITAS, CELHA
-
17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem