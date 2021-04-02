***MTRKS* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 13:34
***MTRKS******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MTRKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. halka arz sonuçlarıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922804
BIST
13:341.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:348,0471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0585
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:349,5004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0902
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:34448,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,75
|Açılış
|: 448,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:32
|DERHL
|8,69
|20.745.582
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|26.382.371
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|219.722.044
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|IZFAS
|11,81
|25.015.155
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GLRYH
|12,64
|31.940.563
|% -6,30
|
|VANGD
|7,96
|36.835.428
|% -5,01
|
|GARAN
|7,07
|1.508.349.031
|% 0,86
|
|RTALB
|33,28
|633.951.866
|% -1,30
|
|BJKAS
|9,76
|483.052.292
|% 6,55
|
|KOZAL
|122,40
|449.751.745
|% 1,32
|
|SASA
|47,28
|403.940.888
|% -0,04
|
|GARAN
|7,07
|1.508.349.031
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|226.887.121
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,17
|302.549.023
|% 2,96
|
|SKBNK
|1,21
|73.362.994
|% -1,63
|
|TSKB
|1,39
|75.119.290
|% 0,00
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0463
|8,0519
|% -0,66
|
|Euro
|9,4832
|9,5014
|% -0,93
|
|Sterlin
|11,0835
|11,1391
|% -0,88
|
|Frank
|8,5045
|8,5557
|% -0,81
|
|Riyal
|2,1351
|2,1459
|% -0,93
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|