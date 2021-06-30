***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2021 10:25
***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRKS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammet Burak Avci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944988
BIST
11:101.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:108,6974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0365
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:1010,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0483
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:10490,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,34
|Açılış
|: 490,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.763.637
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.297.183
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|2.060.047
|% 9,88
|
|AYCES
|67,20
|1.448.040
|% 8,21
|
|EUKYO
|6,66
|3.413.695
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|DAGHL
|15,49
|8.366.728
|% -5,09
|
|OZRDN
|10,40
|557.279
|% -5,02
|
|OZBAL
|14,36
|19.806.491
|% -4,90
|
|GARAN
|8,31
|512.314.304
|% 0,73
|
|THYAO
|13,42
|309.490.870
|% 0,22
|
|KUTPO
|61,25
|199.561.922
|% 2,51
|
|EREGL
|18,22
|161.837.551
|% -0,27
|
|KRDMD
|6,74
|152.607.183
|% -0,88
|
|GARAN
|8,31
|512.314.304
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,91
|109.738.484
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|112.999.584
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,30
|149.635.316
|% -0,38
|
|THYAO
|13,42
|309.490.870
|% 0,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6974
|% -0,42
|
|Euro
|10,3440
|10,3493
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,9866
|12,0467
|% -0,54
|
|Frank
|9,3914
|9,4479
|% -0,53
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,46
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-7,07
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,07
|