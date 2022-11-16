***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 17:15
***MTRKS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRKS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Zühtü Topbaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080450
BIST
17:264.734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 76,65
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:2618,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:2619,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0854
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:261.063,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.063,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:25
|CONSE
|11,44
|381.262.278
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.803.634
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.517.399
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.302.939
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.657.367
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.207.066
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|373.462.790
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.428.247
|% -9,95
|
|THYAO
|106,50
|8.976.462.190
|% -2,29
|
|YKBNK
|11,62
|7.828.956.341
|% 7,69
|
|ISCTR
|10,35
|6.495.642.852
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,30
|6.251.823.136
|% 6,86
|
|EREGL
|37,48
|5.401.361.113
|% -0,32
|
|YKBNK
|11,62
|7.828.956.341
|% 7,69
|
|ISCTR
|10,35
|6.495.642.852
|% 6,37
|
|SKBNK
|2,44
|1.394.149.478
|% 4,27
|
|EKGYO
|5,63
|3.043.600.866
|% 1,26
|
|TSKB
|3,43
|1.698.449.504
|% 5,21
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6172
|% 0,08
|
|Euro
|19,3523
|19,3601
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,0405
|22,1510
|% 0,19
|
|Frank
|19,6918
|19,8105
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,42
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.060
|7.178
|-17,00
|
|Yarım
|3.428
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,07
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|-1,33
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40TSKB
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 981, 532 adet işlem
-
17:39YGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 037, 328 adet işlem
-
17:38PCILT
Yüzde 9.21 oranında artışla 29.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 820 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 01 artarak (% 2.17 ) 5, 177
-
17:37XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 123, 331.00 milyon TL de