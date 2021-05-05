***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2021 09:52
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu 26.04.2021 tarihli toplantısında şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi husus görüşüldü.
Neticede
1. Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve
2. Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934554
BIST
11:091.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:098,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:0910,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0096
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0598
En Düşük
9,9739
11:09476,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 476,33
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TSPOR
|2,29
|73.347.347
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|DITAS
|16,55
|13.111.302
|% 8,24
|
|MTRKS
|41,34
|77.592.551
|% 7,66
|
|MMCAS
|7,50
|51.360
|% 7,14
|
|VAKFN
|19,17
|38.343.067
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|27.698.056
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.294.651
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|45,82
|2.421.877
|% -7,66
|
|EREGL
|19,36
|317.149.339
|% -1,48
|
|PETKM
|6,95
|268.587.829
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,69
|252.505.938
|% 0,79
|
|CANTE
|4,67
|242.294.651
|% -9,85
|
|GARAN
|7,24
|236.627.491
|% -0,41
|
|CANTE
|4,67
|242.294.651
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|99.620.419
|% -0,48
|
|PETKM
|6,95
|268.587.829
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,80
|60.166.005
|% -0,46
|
|TSPOR
|2,29
|73.347.347
|% 9,57
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3484
|8,3557
|% 0,38
|
|Euro
|10,0130
|10,0204
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,5619
|11,6199
|% 0,34
|
|Frank
|9,0757
|9,1303
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2193
|2,2305
|% 0,31
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,44
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,68
|69,68
|0,80
|