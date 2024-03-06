***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.03.2024 18:14
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2024-23.02.2024-26.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2.maddesinin tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru 05.03.2024 tarihinde onaylanmış olup, onay yazısı 06.03.2024 tarihinde (Bugün) Şirketimize ulaşmıştır.
Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Söz konusu esas sözleşme değişikliği yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255802
BIST
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18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -115,94
|Açılış
|: 8.856
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|Önceki Kapanış
|: 8.861
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8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 32,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
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31,8016
En Düşük
31,6999
18:0534,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1932
|Açılış
|: 35,1000
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|Önceki Kapanış
|: 34,9500
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34,8800
En Düşük
34,5911
18:052.195,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,48
|Açılış
|: 2.195,97
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|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
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2.196,82
En Düşük
2.189,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7710
|31,7910
|% 0,09
|
|Euro
|34,6656
|34,7848
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,3353
|40,5376
|% -0,03
|
|Frank
|35,8734
|36,0895
|% 0,01
|
|Riyal
|8,4485
|8,4909
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|909,38
|913,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.048,59
|1.050,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.147,75
|2.148,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
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17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
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17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem