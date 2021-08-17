***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi12/08/2021Karar Sayısı2021-21SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız incelemeden geçmiş Yönetim Kurulu tarafından 12/08/2021 tarihlerinde onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan yönetim kurulu faaliyet raporunun,Tarafımızca incelendiğini,Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Reyha Gülerman Erol Akkurt Cem TutarYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu ÜyesiOğuzhan Işın Berkant Oral Hasan DağYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİbrahim HaselçinBağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958685BIST