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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

17.08.2021 18:10



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2021
Karar Sayısı
2021-21
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                             SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız incelemeden geçmiş    Yönetim Kurulu tarafından 12/08/2021 tarihlerinde onaylanmış  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan yönetim kurulu faaliyet raporunun,
  Tarafımızca  incelendiğini, 
  Görev  ve sorumluluk alanımızda sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet  raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da  açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
  Sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet  raporunun, işin gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya  olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
 
      Reyha Gülerman                              Erol Akkurt                                        Cem Tutar
Yönetim Kurulu Başkanı               Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                  Yönetim Kurulu Üyesi
 
        Oğuzhan Işın                                       Berkant Oral                                 Hasan Dağ
Yönetim Kurulu Üyesi                      Yönetim Kurulu Üyesi                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
   
     İbrahim Haselçin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958685


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Çeyrek 776 793 -1,82  
Gümüş.Ons 23,63 23,67 -0,19  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,08  
B. Petrol 69,84 69,84 0,33  
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