***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.500.000 -4.880.000 -1.284.408 6.946.595 5.296.777 6.429.671 20.008.635 -116.002 19.892.633Transferler583.257 5.846.414 -6.429.671Dönem Karı (Zararı)2.329.416 2.329.416 -32.370 2.297.046Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-204.067 -204.067 -2.060 -206.127Kar Payları-2.941.176 -2.941.176 -2.941.176Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)8 4.880.000 -4.880.000 2.097.182 2.097.182 2.097.182Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 -1.488.475 2.649.582 10.299.197 2.329.416 21.289.990 -150.432 21.139.558Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584Transferler1.357.327 14.909.971 -16.267.298Dönem Karı (Zararı)16.147.761 16.147.761 54.863 16.202.624Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-329.605 -329.605 -14.068 -343.673Kar Payları-5.882.353 -5.882.353 -5.882.353Dönem Sonu Bakiyeler19.500.000 -2.026.778 4.007.179 7.326.815 16.147.761 44.954.977 -191.795 44.763.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.043.875 13.508.741Dönem Karı (Zararı)16.202.624 2.297.046Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.089.737 6.263.933Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.157.995 4.836.693Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler903.368 1.033.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler903.368 1.033.896Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.496.072 816.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.402 2.651Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.156 -11.427Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-468.996 -415.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.248.486 4.947.762Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.953.366 4.618.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-744.074 12.278.566İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-744.074 12.278.566Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)587.937 -333.211Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.691.336 -10.227.709Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.952.158 -1.206.287İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.952.158 -1.206.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-402.221 -182.106Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)70.357 -95.520Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-472.578 -86.586Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.043.875 13.508.741YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.092.076 -7.654.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri857.871 417.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.549.114 -8.301.024Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-958.287 -573.470Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -9.590.827 -7.727.554Alınan Faiz1.599.167 228.812FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.549.723 -4.142.612İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.097.182Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-405.554 -2.604.218Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.124.051 -525.858Ödenen Temettüler-2.941.176Ödenen Faiz-20.118 -168.542YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.402.076 1.711.856NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.402.076 1.711.856DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.401.339 4.337.719DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.803.415 6.049.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.610.415 18.208.339Ticari Alacaklar12.830.814 6.877.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 12.830.814 6.877.448Diğer Alacaklar681.767 607.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar681.365 607.371Peşin Ödenmiş Giderler2.275.813 1.687.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar164.563 94.206Diğer Dönen Varlıklar1.742.111 1.125.740ARA TOPLAM43.305.483 28.600.980TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.305.483 28.600.980DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.967 4.370Maddi Duran Varlıklar2.826.068 2.661.988Kullanım Hakkı Varlıkları1.218.133 1.578.543Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 33.656.105 28.268.275Ertelenmiş Vergi Varlığı91.373 86.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.793.646 32.600.167TOPLAM VARLIKLAR81.099.129 61.201.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları589.124 775.452Ticari Borçlar19.813.086 15.121.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 19.813.086 15.121.750Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.346.682 1.034.524Diğer Borçlar5.952.044 70.422İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 5.882.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar69.691 70.422Kısa Vadeli Karşılıklar1.998.699 1.453.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.998.699 1.453.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.241.695 2.509.200ARA TOPLAM31.941.330 20.964.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.941.330 20.964.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar183.202Diğer Borçlar55.182 56.682İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar55.182 56.682Uzun Vadeli Karşılıklar3.884.542 3.658.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.884.542 3.658.503Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler454.893 1.551.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler454.893 1.551.561TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.394.617 5.449.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.335.947 26.414.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.954.977 35.019.174Ödenmiş Sermaye8 19.500.000 19.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.026.778 -1.697.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.026.778 -1.697.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -2.026.778 -1.697.173Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 4.007.179 2.649.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 7.326.815 -1.700.803Net Dönem Karı veya Zararı8 16.147.761 16.267.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar-191.795 -232.590TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.763.182 34.786.584TOPLAM KAYNAKLAR81.099.129 61.201.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 84.047.391 45.085.689 40.461.475 24.193.249Satışların Maliyeti9 -67.611.530 -39.402.891 -35.141.699 -22.080.893TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.435.861 5.682.798 5.319.776 2.112.356BRÜT KAR (ZARAR)16.435.861 5.682.798 5.319.776 2.112.356Genel Yönetim Giderleri-1.823.678 -2.522.904 -308.939 -861.210Pazarlama Giderleri-372.743 -240.043 -117.247 -98.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler321.001 868 316.091 497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.625ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.560.441 2.919.094 5.209.681 1.152.930Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler468.996 415.798 468.996 1Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.402 -2.651 -251 -1.408FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.027.035 3.332.241 5.678.426 1.151.523Finansman Gelirleri1.748.815 336.495 1.499.355 128.601Finansman Giderleri-569.070 -1.383.117 -986.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.206.780 2.285.619 7.177.781 293.630Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.156 11.427 5.754 12.027Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.156 11.427 5.754 12.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.202.624 2.297.046 7.183.535 305.657DÖNEM KARI (ZARARI)16.202.624 2.297.046 7.183.535 305.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar54.863 -32.370 25.420 -78.495Ana Ortaklık Payları16.147.761 2.329.416 7.158.115 384.152Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç(kuruş) 0,83000000 8,30000000 0,37000000 1,28000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-343.673 -206.127 474.919 95.573Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-343.673 -206.127 474.919 95.573Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-343.673 -206.127 474.919 95.573TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.858.951 2.090.919 7.658.454 401.230Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar40.795 -34.430 14.690 -78.865Ana Ortaklık Payları15.818.156 2.125.349 7.643.764 480.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957806BIST