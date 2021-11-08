***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.500.000 -4.880.000 -1.284.408 6.946.595 5.296.777 6.429.671 20.008.635 -116.002 19.892.633Transferler583.257 5.846.414 -6.429.671Dönem Karı (Zararı)9.877.438 9.877.438 -71.539 9.805.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-441.635 -441.635 -4.889 -446.524Kar Payları-2.941.176 -2.941.176 -2.941.176Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)8 4.880.000 -4.880.000 2.097.182 2.097.182 2.097.182Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 -1.726.043 2.649.852 10.299.197 9.877.438 28.600.444 -192.430 28.408.014Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584Transferler1.357.327 14.909.971 -16.267.298Dönem Karı (Zararı)20.756.992 20.756.992 92.675 20.849.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-329.604 -329.604 -14.068 -343.672Sermaye Arttırımı7.300.000 -7.300.000Kar Payları-5.882.353 -5.882.355 -5.882.355Dönem Sonu Bakiyeler26.800.000 -2.026.777 4.007.179 26.813 20.756.992 49.564.207 -153.983 49.410.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.591.139 23.108.546Dönem Karı (Zararı)20.849.667 9.805.899Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.644.558 8.515.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.994.441 7.261.839Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.501.603 409.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.501.603 409.960Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.176.043 1.116.860Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler46.609Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler46.609Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.630 3.909Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.156 -11.991Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-676.917 -313.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.903.086 4.786.964Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.639.707 -5.743.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.249.652 -772.859İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.249.652 -772.859Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-485.737 775.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.912.604 9.746.650Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.952.888 804.044İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.952.888 804.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-487.706 -22.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.129 64.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-472.577 -86.585Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.591.139 23.108.546YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.382.884 -11.212.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.465.655 314.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.155.023 -11.842.405Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.088.298 -753.948Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -15.066.725 -11.088.457Alınan Faiz2.306.484 315.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.727.477 -4.994.447İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.097.182Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-405.554 -2.369.748Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.295.577 -1.314.880Ödenen Temettüler-2.941.176Ödenen Faiz-26.346 -465.825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.480.778 6.901.796NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.480.778 6.901.796DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.208.339 6.144.719DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.689.117 13.046.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.689.117 18.208.339Ticari Alacaklar10.517.155 6.877.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 10.517.155 6.877.448Diğer Alacaklar681.551 607.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar681.149 607.371Peşin Ödenmiş Giderler2.173.613 1.687.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar109.335 94.206Diğer Dönen Varlıklar2.301.212 1.125.740ARA TOPLAM36.471.983 28.600.980TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.471.983 28.600.980DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4.370Maddi Duran Varlıklar4.152.069 2.661.988Kullanım Hakkı Varlıkları673.864 1.578.543Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 36.350.294 28.268.275Ertelenmiş Vergi Varlığı91.373 86.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.267.600 32.600.167TOPLAM VARLIKLAR77.739.583 61.201.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar203.728Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları775.452Ticari Borçlar17.034.354 15.121.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 17.034.354 15.121.750Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.485.684 1.034.524Diğer Borçlar194.748 70.422İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar194.748 70.422Kısa Vadeli Karşılıklar2.596.934 1.453.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.596.934 1.453.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.493.256 2.509.200ARA TOPLAM24.008.704 20.964.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.008.704 20.964.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar203.728 183.202Diğer Borçlar55.182 56.682İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar55.182 56.682Uzun Vadeli Karşılıklar3.884.543 3.658.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.884.543 3.658.503Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler177.202 1.551.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler177.202 1.551.561TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.320.655 5.449.948TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.329.359 26.414.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.564.207 35.019.174Ödenmiş Sermaye8 26.800.000 19.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.026.777 -1.697.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.026.777 -1.697.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -2.026.777 -1.697.173Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 4.007.179 2.649.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 26.813 -1.700.803Net Dönem Karı veya Zararı8 20.756.992 16.267.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar-153.983 -232.590TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.410.224 34.786.584TOPLAM KAYNAKLAR77.739.583 61.201.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 122.431.322 77.716.466 38.383.931 32.630.777Satışların Maliyeti9 -100.648.815 -63.063.731 -33.037.285 -23.660.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.782.507 14.652.735 5.346.646 8.969.937BRÜT KAR (ZARAR)21.782.507 14.652.735 5.346.646 8.969.937Genel Yönetim Giderleri-3.571.719 -3.876.903 -1.748.041 -1.353.999Pazarlama Giderleri-427.775 -396.727 -55.032 -156.684Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler321.005 867 4 -1Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-245.330 -243.705ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.104.018 10.134.642 3.543.577 7.215.548Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler676.917 313.128 207.921 -102.670Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5.630 -3.909 8.032 -1.258FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.786.565 10.443.861 3.759.530 7.111.620Finansman Gelirleri2.710.949 782.912 962.134 446.417Finansman Giderleri-643.691 -1.432.865 -74.621 -49.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.853.823 9.793.908 4.647.043 7.508.289Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.156 11.991 564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.156 11.991 564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.849.667 9.805.899 4.647.043 7.508.853DÖNEM KARI (ZARARI)20.849.667 9.805.899 4.647.043 7.508.853Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar92.675 -71.539 37.812 -39.169Ana Ortaklık Payları20.756.992 9.877.438 4.609.231 7.548.022Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden adi ve seyreltilmiş pay başına kazanç(kuruş) 0,94000000 0,34000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-343.672 -446.524 1 -240.396Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-343.672 -446.524 1 -240.396Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-343.672 -446.524 1 -240.396TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.505.995 9.359.375 4.647.044 7.268.457Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar78.607 -76.428 37.812 -41.998Ana Ortaklık Payları20.427.388 9.435.803 4.609.232 7.310.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976012BIST