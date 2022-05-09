***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:24
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.500.000 -1.697.173 8.989.646 8.989.646 29.443 9.019.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-815.254 -815.254 -3.338 -818.592
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.500.000 -2.512.427 2.649.852 14.566.495 8.989.646 43.193.566 -206.485 42.987.081
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.800.000 -2.807.642 -3.284.559 4.007.179 26.817 25.850.899 50.592.694 -202.219 50.390.475
Transferler
25.850.899 -25.850.899 0
Dönem Karı (Zararı)
15.114.591 15.114.591 331.738 15.446.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.473 52.473 52.473
Sermaye Arttırımı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.168.825 -8.168.825 -8.168.825
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-3.546 -568.647 -572.193 202.219 -369.974
Dönem Sonu Bakiyeler
26.800.000 -10.976.467 -3.232.086 4.003.633 25.309.069 15.114.591 57.018.740 331.738 57.350.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.383.811 7.777.032
Dönem Karı (Zararı)
15.096.329 9.019.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.287.400 3.230.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.957.185 2.707.230
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-94.690 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -94.690 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
951.444 108.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
951.444 108.498
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
473.461 402.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.151
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 9.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.645.778 -4.323.339
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.265.455 -7.512.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.591.879 -340.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.264.393 -1.522.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.575.435 4.866.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.486 186.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.737.951 7.925.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-311.707 -118.512
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.433 -30.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.721.840 -4.749.516
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.061.872 -5.349.363
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-357.640 -229.285
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -13.704.232 -5.120.078
Alınan Faiz
340.032 599.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.267.470 -657.628
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.168.825 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.912 -645.971
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-300.640 -442.243
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
203.728 -203.728
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-1.733 -11.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.605.499 2.369.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.605.499 2.369.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.781.874 16.401.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.176.375 18.771.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.176.375 23.787.870
Ticari Alacaklar
15.759.916 8.494.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.759.916 8.494.461
Diğer Alacaklar
1.136.623 864.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.136.623 864.059
Peşin Ödenmiş Giderler
3.462.327 2.197.934
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
136.639 119.649
Diğer Dönen Varlıklar
3.010.234 2.617.233
ARA TOPLAM
38.682.114 38.081.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.682.114 38.081.206
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4.427.643 4.446.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
976.757 123.411
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 49.259.616 39.136.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı
86.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.664.016 43.792.974
TOPLAM VARLIKLAR
93.346.130 81.874.180
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.227.930 1.791.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.227.930 1.791.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.227.930 1.791.191
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
21.654.561 18.079.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 21.654.561 18.079.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.696.559 1.985.604
Diğer Borçlar
197.840 46.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
197.840 46.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.501.528 2.929.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.501.528 2.929.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.237.602 1.208.004
ARA TOPLAM
29.516.020 26.041.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.516.020 26.041.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.019.706 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.019.706 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.019.706 0
Diğer Borçlar
57.913 55.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
57.913 55.182
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.402.013 5.386.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.402.013 5.386.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.479.632 5.441.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.995.652 31.483.705
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.018.740 50.592.694
Ödenmiş Sermaye
8 26.800.000 26.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.976.467 -2.807.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.232.086 -3.284.559
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.232.086 -3.284.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -3.232.086 -3.284.559
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 4.003.633 4.007.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 25.309.069 26.817
Net Dönem Karı veya Zararı
8 15.114.591 25.850.899
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331.738 -202.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.350.478 50.390.475
TOPLAM KAYNAKLAR
93.346.130 81.874.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 51.137.563 43.585.916
Satışların Maliyeti
9 -33.240.125 -32.469.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.897.438 11.116.085
BRÜT KAR (ZARAR)
17.897.438 11.116.085
Genel Yönetim Giderleri
-2.907.402 -1.514.739
Pazarlama Giderleri
-202.414 -255.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 6.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -1.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.787.622 9.350.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -2.151
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.787.622 9.348.609
Finansman Gelirleri
889.121 705.248
Finansman Giderleri
-580.414 -1.024.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.096.329 9.028.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -9.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -9.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.096.329 9.019.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.096.329 9.019.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-331.738 29.443
Ana Ortaklık Payları
15.428.067 8.989.646
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,00000000 1,75000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.473 -818.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.473 -818.592
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.473 -818.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.148.802 8.200.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331.738 26.105
Ana Ortaklık Payları
14.817.064 8.174.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027953
BIST