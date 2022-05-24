***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.500.000 -1.697.173 2.649.852 -1.700.803 16.267.298 35.019.174 -232.590 34.786.584Transferler16.267.298 -16.267.298Dönem Karı (Zararı)8.989.646 8.989.646 29.443 9.019.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-815.254 -815.254 -3.338 -818.592Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19.500.000 -2.512.427 2.649.852 14.566.495 8.989.646 43.193.566 -206.485 42.987.081Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.800.000 -2.807.642 -3.284.559 4.007.179 26.817 25.850.899 50.592.694 -202.219 50.390.475Transferler25.850.899 -25.850.899 0Dönem Karı (Zararı)15.114.591 15.114.591 -18.262 15.096.329Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.473 52.473 52.473Sermaye ArttırımıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.168.825 -8.168.825 -8.168.825Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.546 -568.647 -572.193 552.219 -19.974Dönem Sonu Bakiyeler26.800.000 -10.976.467 -3.232.086 4.003.633 25.309.069 15.114.591 57.018.740 331.738 57.350.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.383.811 7.777.032Dönem Karı (Zararı)15.096.329 9.019.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.287.400 3.230.159Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.957.185 2.707.230Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-94.690 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -94.690 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler951.444 108.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler951.444 108.498Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler473.461 402.370Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 2.151Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 9.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.645.778 -4.323.339Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.265.455 -7.512.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.591.879 -340.872Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.264.393 -1.522.265Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.575.435 4.866.302Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.486 186.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.737.951 7.925.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-311.707 -118.512Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.433 -30.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.721.840 -4.749.516İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.061.872 -5.349.363Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-357.640 -229.285Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -13.704.232 -5.120.078Alınan Faiz340.032 599.847FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.267.470 -657.628İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri-8.168.825 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.912 -645.971Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-300.640 -442.243Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları203.728 -203.728Ödenen TemettülerÖdenen Faiz-1.733 -11.657YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.605.499 2.369.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.605.499 2.369.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.781.874 16.401.339DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.176.375 18.771.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.176.375 23.787.870Ticari Alacaklar15.759.916 8.494.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.759.916 8.494.461Diğer Alacaklar1.136.623 864.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.136.623 864.059Peşin Ödenmiş Giderler3.462.327 2.197.934Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar136.639 119.649Diğer Dönen Varlıklar3.010.234 2.617.233ARA TOPLAM38.682.114 38.081.206TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.682.114 38.081.206DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar4.427.643 4.446.463Kullanım Hakkı Varlıkları976.757 123.411Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 49.259.616 39.136.109Ertelenmiş Vergi Varlığı86.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.664.016 43.792.974TOPLAM VARLIKLAR93.346.130 81.874.180KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.227.930 1.791.191İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.227.930 1.791.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.227.930 1.791.191Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar21.654.561 18.079.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 21.654.561 18.079.126Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.696.559 1.985.604Diğer Borçlar197.840 46.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar197.840 46.606Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.715Kısa Vadeli Karşılıklar3.501.528 2.929.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.501.528 2.929.553Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.237.602 1.208.004ARA TOPLAM29.516.020 26.041.799TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.516.020 26.041.799UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.019.706 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.019.706 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.019.706 0Diğer Borçlar57.913 55.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar57.913 55.182Uzun Vadeli Karşılıklar5.402.013 5.386.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.402.013 5.386.724TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.479.632 5.441.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.995.652 31.483.705ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.018.740 50.592.694Ödenmiş Sermaye8 26.800.000 26.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-10.976.467 -2.807.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.232.086 -3.284.559Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.232.086 -3.284.559Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -3.232.086 -3.284.559Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8 4.003.633 4.007.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 25.309.069 26.817Net Dönem Karı veya Zararı8 15.114.591 25.850.899Kontrol Gücü Olmayan Paylar331.738 -202.219TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.350.478 50.390.475TOPLAM KAYNAKLAR93.346.130 81.874.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 51.137.563 43.585.916Satışların Maliyeti9 -33.240.125 -32.469.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.897.438 11.116.085BRÜT KAR (ZARAR)17.897.438 11.116.085Genel Yönetim Giderleri-2.907.402 -1.514.739Pazarlama Giderleri-202.414 -255.496Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 6.535Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -1.625ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.787.622 9.350.760Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -2.151FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.787.622 9.348.609Finansman Gelirleri889.121 705.248Finansman Giderleri-580.414 -1.024.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.096.329 9.028.999Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -9.910Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -9.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.096.329 9.019.089DÖNEM KARI (ZARARI)15.096.329 9.019.089Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-18.262 29.443Ana Ortaklık Payları15.114.591 8.989.646Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,00000000 1,75000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.473 -818.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52.473 -818.592Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.473 -818.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.148.802 8.200.497Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-18.262 26.105Ana Ortaklık Payları15.167.064 8.174.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032159BIST