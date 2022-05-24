***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir Tablosu ve Özkaynaklar Değişim TablosuDeğişikliğin NedeniNet dönem karı dağılımında ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların dağılımının revizyonuDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiNet kara etkisi yoktur.Açıklamalar09.05.2022 tarihinde KAP sistemi üzerinden yayımlanan 2022 yılı 1.çeyrek mali tablo verilerinde Gerlir Tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosunda net dönem karı dağılımında ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların dağılımının revizyonu yapılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032092BIST