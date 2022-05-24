***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
24.05.2022 15:59
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Net dönem karı dağılımında ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların dağılımının revizyonu
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net kara etkisi yoktur.
Açıklamalar
09.05.2022 tarihinde KAP sistemi üzerinden yayımlanan 2022 yılı 1.çeyrek mali tablo verilerinde Gerlir Tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosunda net dönem karı dağılımında ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların dağılımının revizyonu yapılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032092
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2375
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1517
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
18:05969,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,50
|Açılış
|: 969,74
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3079
|16,3205
|% 1,52
|
|Euro
|17,4033
|17,4444
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,3759
|20,4781
|% 1,28
|
|Frank
|16,8729
|16,9746
|% 1,08
|
|Riyal
|4,3361
|4,3579
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-20,71
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem