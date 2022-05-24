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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

24.05.2022 15:59
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Net dönem karı dağılımında ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların dağılımının revizyonu
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net kara etkisi yoktur.
Açıklamalar

09.05.2022 tarihinde KAP sistemi üzerinden yayımlanan 2022 yılı 1.çeyrek mali tablo verilerinde Gerlir Tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosunda net dönem karı dağılımında ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan payların dağılımının revizyonu yapılacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032092


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