***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusu sonrasında da Şirketimizin faaliyetleri ve ortaklık yapısı konusunda sosyal medyada yer alan asılsız - yanlış bilgiler ve pay senedimizdeki olağan dışı fiyat hareketleri dolayısıyla yatırımcılarımızdan yoğun bir şekilde bilgi talebi gelmeye devam etmektedir. Yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla bu KAP açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.Son yapılan internet haberleri ve sosyal medya mesajlarında Şirketimizin İngiltere'de kurulu söz konusu şirketin sahibi olduğu ve bu şirket üzerinden kara para aklandığı gibi gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklamalar yer almaktadır. Bu ifadeler doğru değildir. Ayrıca halka açık şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin İngiltere'de kurulu söz konusu şirketin yönetim kurulu üyeleri imiş gibi yansıtılması tam bir manipülasyon ve çarpıtmadır. Söz konusu liste Matriks yönetim kurulu üyelerini göstermektedir.Konuya ilişkin olarak, haberi yayınlayan haber sitesi ve haberi hazırlayan gazeteciden haberi düzeltmeleri istenmiş olup, gereği yerine getirilmezse suç duyurusu da dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, maddi ve manevi zararlarımızın telafisi için yargı yoluna başvuracağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.Matriks Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060308BIST