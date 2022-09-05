***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
05.09.2022 20:31
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.09.2022 tarihinde yapmış olduğumuz KAP duyurusu sonrasında da Şirketimizin faaliyetleri ve ortaklık yapısı konusunda sosyal medyada yer alan asılsız - yanlış bilgiler ve pay senedimizdeki olağan dışı fiyat hareketleri dolayısıyla yatırımcılarımızdan yoğun bir şekilde bilgi talebi gelmeye devam etmektedir. Yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla bu KAP açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.
Son yapılan internet haberleri ve sosyal medya mesajlarında Şirketimizin İngiltere'de kurulu söz konusu şirketin sahibi olduğu ve bu şirket üzerinden kara para aklandığı gibi gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklamalar yer almaktadır. Bu ifadeler doğru değildir. Ayrıca halka açık şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin İngiltere'de kurulu söz konusu şirketin yönetim kurulu üyeleri imiş gibi yansıtılması tam bir manipülasyon ve çarpıtmadır. Söz konusu liste Matriks yönetim kurulu üyelerini göstermektedir.
Konuya ilişkin olarak, haberi yayınlayan haber sitesi ve haberi hazırlayan gazeteciden haberi düzeltmeleri istenmiş olup, gereği yerine getirilmezse suç duyurusu da dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, maddi ve manevi zararlarımızın telafisi için yargı yoluna başvuracağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.
Matriks Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060308
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2678
En Düşük
18,2238
18:0518,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0796
En Düşük
18,0481
18:05997,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,75
|Açılış
|: 997,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
995,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2260
|18,2361
|% 0,01
|
|Euro
|18,0396
|18,0797
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9332
|21,0381
|% 0,03
|
|Frank
|18,4430
|18,5541
|% -0,43
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,31
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-4,55
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.749
|6.842
|30,00
|
|Yarım
|3.288
|3.340
|9,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
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17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem