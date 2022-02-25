***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKağıthane Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021/ 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış olan 01.01.2021 -31.12.2021 dönemine ait gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004557BIST