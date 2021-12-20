***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
20.12.2021 18:16
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz kar dağıtım politikası ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984805
BIST
17:511.806
En Yüksek
|Değişim
|: -4,54%
|| -85,96
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:5112,4446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1200
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:5114,1015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1074
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:51720,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 720,19
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURCE
|34,00
|32.996.675
|% 700,00
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.274.174
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,40
|57.408.147
|% 293,05
|
|KRDMA
|7,98
|101.878.784
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,17
|53.225.981
|% 250,42
|
|YESIL
|1,86
|17.859.509
|% -88,26
|
|ITTFH
|1,27
|11.961.502
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,69
|27.146.121
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,81
|16.893.056
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,49
|10.816.244
|% -22,35
|
|GARAN
|11,98
|4.775.757.182
|% 5,27
|
|SISE
|13,28
|3.287.814.277
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.071.816.595
|% -9,98
|
|THYAO
|19,07
|2.334.928.021
|% -4,32
|
|YKBNK
|3,47
|2.162.871.917
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,47
|2.162.871.917
|% 3,27
|
|GARAN
|11,98
|4.775.757.182
|% 5,27
|
|TSKB
|1,47
|407.572.744
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|610.922.582
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.287.814.277
|% -9,97
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4300
|12,4446
|% -0,96
|
|Euro
|14,0551
|14,1015
|% -0,76
|
|Sterlin
|16,6131
|16,6964
|% 0,26
|
|Frank
|13,5029
|13,5842
|% -0,01
|
|Riyal
|3,3208
|3,3374
|% -0,16
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,25
|
|Altın Gr.
|720
|720
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,11
|0,06
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,13
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem