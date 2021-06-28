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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2021 17:52



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar payı dağıtımı tablosunun genel kurulda revize edilmiş hali yazım hataları düzeltilerek yeniden eklenmiştir.

Karar Tarihi 06.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MTRKS, TREMTRK00015 Peşin 0,3016591 30,16591 15 0,2564102 25,64102

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MTRKS, TREMTRK00015 9.750.000 50

Ek Açıklamalar
Genel kurulda kabul edilen şekli ile kar dağıtım tablosu yazım hatası düzeltilerek tekrar eklenmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.646.306,29

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 16.267.298 17.331.823,05
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 16.267.298 17.331.832,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.646.306,29 2.646.306,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.453.933,1 16.465.231,9
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.453.933,1 16.465.231,9
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.725.000 10.725.000
* Nakit 975.000 975.000
* Bedelsiz 9.750.000 9.750.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.907.352,94 4.907.352,94
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 490.735,29 490.735,29
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 9.080.844,86 10.092.143,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64
TOPLAM 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944569


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OZBAL 15,07 146.736.633 % 10,00  
TACTR 31,90 1.196.027 % 10,00  
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