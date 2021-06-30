***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2021 12:44
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tarihine Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmiş Olması
Karar Tarihi 30.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MTRKS, TREMTRK00015 Peşin 0,3016591 30,16591 15 0,2564102 25,64102
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 05.07.2021 07.07.2021 06.07.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MTRKS, TREMTRK00015 9.750.000 50
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki hususu karar altına almıştır.
25.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar doğrultusunda, dağıtılmasına karar verilen net 5.000.000 TL tutarındaki karın, 05.07.2021 tarihinde ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.646.306,29
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 16.128.332 17.331.823,05
4. Vergiler ( - ) 22.683
5. Net Dönem Kârı 16.151.015 17.331.823,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 807.550,75 866.591,15
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.343.464,25 16.465.231,9
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.343.464,25 16.465.231,9
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 975.000 975.000
* Nakit 975.000 975.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.907.352,94 4.907.352,94
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 490.735,29 490.735,29
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 8.970.376,02 10.092.143,67
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64
TOPLAM 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945028
BIST