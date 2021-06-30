***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tarihine Yönelik Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmiş OlmasıKarar Tarihi 30.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MTRKS, TREMTRK00015 Peşin 0,3016591 30,16591 15 0,2564102 25,64102Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.07.2021 07.07.2021 06.07.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MTRKS, TREMTRK00015 9.750.000 50Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki hususu karar altına almıştır.25.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar doğrultusunda, dağıtılmasına karar verilen net 5.000.000 TL tutarındaki karın, 05.07.2021 tarihinde ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.646.306,29* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 16.128.332 17.331.823,054. Vergiler ( - ) 22.6835. Net Dönem Kârı 16.151.015 17.331.823,056. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 807.550,75 866.591,158. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.343.464,25 16.465.231,9Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.343.464,25 16.465.231,911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 975.000 975.000* Nakit 975.000 975.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 4.907.352,94 4.907.352,9416. Genel Kanuni Yedek Akçe 490.735,29 490.735,2917. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 8.970.376,02 10.092.143,6720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64TOPLAM 5.000.000 9.750.000 0,95 0,7564 75,64Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945028BIST