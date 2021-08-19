***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKripto para alanında yapılan planlamalar kapsamında, Binance Kripto Para Borsasının API Broker programına dahil olunmuştur.API Broker Programı kapsamında Binance tarafından, gelir paylaşımı, teknik destek ve pazarlama kampanyası desteği sağlanmaktadır.Gerek mevcut ürün entegrasyonları gerekse gelecek planlamaları kapsamında, yurt içi ve dışında benzer işbirlikleri, ürün ve açılımlar konusundaki araştırmalarımız sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça paylaşılacaktır. API Broker program katılımının kısa vadede finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi beklenmemekle birlikte, bu çalışmanın kripto para piyasalarına yönelik ürün ve hizmetlerimizin gelişimi açısından önemi bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959434BIST