***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 18:49
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kripto para alanında yapılan planlamalar kapsamında, Binance Kripto Para Borsasının API Broker programına dahil olunmuştur.API Broker Programı kapsamında Binance tarafından, gelir paylaşımı, teknik destek ve pazarlama kampanyası desteği sağlanmaktadır.Gerek mevcut ürün entegrasyonları gerekse gelecek planlamaları kapsamında, yurt içi ve dışında benzer işbirlikleri, ürün ve açılımlar konusundaki araştırmalarımız sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça paylaşılacaktır. API Broker program katılımının kısa vadede finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi beklenmemekle birlikte, bu çalışmanın kripto para piyasalarına yönelik ürün ve hizmetlerimizin gelişimi açısından önemi bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959434
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0774
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05488,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,87
|Açılış
|: 488,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5158
|8,5174
|% 0,82
|
|Euro
|9,9772
|9,9923
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,5856
|11,6437
|% -0,01
|
|Frank
|9,2355
|9,2911
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2634
|2,2747
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-1,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
-
17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem