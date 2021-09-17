***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 18:01
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin (İştirak) sermayesindeki %20 orana karşılık gelen 10.000 adet payı 10.000 TL bedelle İştirak ortaklarından Murad Tulunay'a 16.9.2021 tarihi itibariyle devredilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964331
BIST
17:501.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:508,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1269
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6552
En Düşük
8,5060
17:5010,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1043
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:50485,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,43
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:50
|TEZOL
|18,44
|13.285.651
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.326.400
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|29.731.245
|% 9,72
|
|OYLUM
|7,42
|14.898.154
|% 8,48
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|KTSKR
|64,90
|24.222.188
|% -9,99
|
|ISKPL
|7,21
|262.582.017
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|76.312.431
|% -9,48
|
|ORCAY
|16,91
|184.792.198
|% -8,35
|
|NUGYO
|14,95
|31.407.277
|% -7,83
|
|THYAO
|12,67
|1.510.937.612
|% 1,60
|
|GARAN
|9,37
|1.257.538.289
|% -1,37
|
|EREGL
|16,93
|518.894.372
|% -1,05
|
|YEOTK
|49,84
|501.704.427
|% -3,78
|
|TUPRS
|108,40
|451.614.652
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,45
|437.597.614
|% -0,81
|
|GARAN
|9,37
|1.257.538.289
|% -1,37
|
|THYAO
|12,67
|1.510.937.612
|% 1,60
|
|IHGZT
|1,05
|76.312.431
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|446.058.794
|% -2,04
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6527
|% 1,49
|
|Euro
|10,1567
|10,1632
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,8521
|11,9115
|% 1,13
|
|Frank
|9,2539
|9,3096
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2987
|2,3102
|% 1,45
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-4,36
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,74
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|-0,82
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında