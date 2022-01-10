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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

10.01.2022 18:14
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 10.01.2022 tarihli pay geri alımı hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının daha adil oluşmasının sağlanmasına katkı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.11.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 13.500.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
MTRKS, TREMTRK00015 12.11.2021 22.000 0,08 22,829
MTRKS, TREMTRK00015 16.11.2021 10.000 0,04 22,81
MTRKS, TREMTRK00015 19.11.2021 10.000 0,04 22,445
MTRKS, TREMTRK00015 23.11.2021 10.000 0,04 22,683
MTRKS, TREMTRK00015 26.11.2021 10.000 0,04 22,69
MTRKS, TREMTRK00015 01.12.2021 10.000 0,04 23,474
MTRKS, TREMTRK00015 07.12.2021 10.000 0,04 24,678
MTRKS, TREMTRK00015 14.12.2021 10.000 0,04 23,99
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 1.571 0,006 21,4
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 1.429 0,005 21,42
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,38
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,4
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 5.000 0,019 21,4
MTRKS, TREMTRK00015 20.12.2021 2.000 0,007 21,32
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 100 0,001 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 2.900 0,011 21
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,02
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,1
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.628 0,006 20,84
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.372 0,005 21,04
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.520 0,006 20,86
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 1.480 0,006 21,06
MTRKS, TREMTRK00015 28.12.2021 3.000 0,011 21,08
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 3.000 0,011 20,32
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 2.681 0,01 20,32
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 2.319 0,009 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 5.000 0,019 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 07.01.2022 4.000 0,015 20,36
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 10.000 0,037 20,6
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.000 0,007 20,6
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 500 0,002 20,6
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 4.886 0,018 20,68
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 114 0,001 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.836 0,011 20,7
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.164 0,008 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 791 0,003 20,62
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 3.371 0,013 20,74
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 5.838 0,022 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 3.523 0,013 20,64
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 5.680 0,021 20,72
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 797 0,003 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.032 0,008 20,66
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 2.968 0,011 20,76
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 3.000 0,011 20,78
MTRKS, TREMTRK00015 10.01.2022 200 0,001 20,78

Ek Açıklamalar
11 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 10 Ocak 2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
10.01.2022 tarihinde 20,60 - 20,78 TL fiyat aralığından (ortalama 20,69 TL) 50.700 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 206.700 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,77'dir)
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992187


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