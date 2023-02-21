***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21.02.2023 tarihli pay geri alımı hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerinin menfaatinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 10.000 0,037 34,98MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 1.000 0,004 34,62MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 9.000 0,034 34,5MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 1.242 0,005 34,36MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 136 0,001 34,86MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 321 0,001 34,98MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 2.224 0,008 35,04MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 161 0,001 35,18MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 15.916 0,059 35,38MTRKS, TREMTRK00015 17.02.2023 868 0,003 33,88MTRKS, TREMTRK00015 17.02.2023 9.132 0,034 34,02MTRKS, TREMTRK00015 20.02.2023 1.247 0,005 34,24MTRKS, TREMTRK00015 20.02.2023 8.753 0,033 34,26MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 2.680 0,01 34,66MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 320 0,001 34,8MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 3.000 0,011 34,68MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 293 0,001 34,82MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 3.707 0,014 34,6Ek Açıklamalar16 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 21 Şubat 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.21.02.2023 tarihinde 34,60 - 34,82 TL fiyat aralığından (ortalama 34,653 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır.16.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 70.000 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,26'dir)Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115610BIST