***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı kararı ve SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 29.250.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 9.750.000,000 50,00000 MTRKS, TREMTRK00015 KarışıkMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 19.500.000 9.750.000,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 9.750.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kurulumuza verilen yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 29.250.000 TL'na çıkarılmış olup Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş alınmasını teminen yönetim kurulumuzca 14.7.2021 tarihli toplantıda 19.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951230BIST