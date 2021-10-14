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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.10.2021 18:18



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırıma ilişkin hak kullanım başlangıç tarihinin belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
MTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.10.2021

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 7.300.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 18.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kurulumuza verilen yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 26.800.000 TL'na çıkarılmış olup Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş alınmasını teminen 05.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, başvuruya ilişkin onay Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarihli bülteninde yayımlanmıştır. Bu başvuruya ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ise 13.10.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.10.2021 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MTRKS İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 MTRKS Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970890


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