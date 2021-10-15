***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hak kullanım tarihine ilişkin düzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hak kullanım başlangıç tarihi değişikliğiYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 19.500.000 7.300.000,000 37,43589 MTRKS, TREMTRK00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 19.500.000 7.300.000,000 37,43589Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 18.10.2021İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 7.300.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin sermayesi 25.6.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı genel kurulunda yönetim kurulumuza verilen yetkiye dayanarak tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 19.500.000 TL'ndan 26.800.000 TL'na çıkarılmış olup Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin artırılan sermayeye göre değiştirilmiş haline uygun görüş alınmasını teminen 05.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, başvuruya ilişkin onay Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarihli bülteninde yayımlanmıştır. Bu başvuruya ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ise 13.10.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştı. 14.10.2021 tarihinde KAP platformunda yapılan bildirimde hak kullanım başlangıç tarihi 15.10.2021 olarak belirlenmişti. Ancak bildirim zamanı saat 16:30'dan sonra olduğu için sistem sözkonusu tarihte hak kullanımına izin vermemiştir. Yeni hak kullanım başlangıç tarihi 18.10.2021 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 MTRKS İhraç Belgesi.pdfEK: 2 MTRKS Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970957BIST