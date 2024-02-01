***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviMTRKS, TREMTRK00015 26.800.000 13.400.000,000 50,00000 MTRKS, TREMTRK00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.800.000 13.400.000,000 50,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.01.2024Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.01.2024SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 18.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 29.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 143.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 26.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 13.400.000 TL artırılarak 40.200.000 TL'na çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.01.2024 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 01.02.2024 tarih ve 11013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfEK: 3 TTSG_01.02.2024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246213BIST