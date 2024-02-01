***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.02.2024 18:15
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 143.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
MTRKS, TREMTRK00015 26.800.000 13.400.000,000 50,00000 MTRKS, TREMTRK00015 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.800.000 13.400.000,000 50,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.01.2024
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.01.2024
SPK Başvuru Tarihi 26.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 19.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 18.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 29.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 143.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 26.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 13.400.000 TL artırılarak 40.200.000 TL'na çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.01.2024 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 01.02.2024 tarih ve 11013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
EK: 3 TTSG_01.02.2024.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246213
BIST