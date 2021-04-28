***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2021 13:32
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömür Çağlar Öztekin Müdür 28.04.2021 (0212) 354 54 54 yatirimciiliskileri@matriksdata.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Karışık 1 TRY 19500000 TRY 100 İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efektif Danışmanlık Yazılım Satış ve Pazarlama A.Ş. Bilgisayar Progranlama Faaliyetleri 50000 27750 TRY 55,5 Bağlı Ortaklık
Tensor Trades Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yazılım 50000 10000 TRY 20 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931653
BIST
14:201.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:208,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:209,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:20464,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,16
|Açılış
|: 464,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:18
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.676.188
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.250
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.605.029
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,62
|45.340.079
|% -7,65
|
|EREGL
|19,51
|540.707.736
|% 0,31
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|THYAO
|11,91
|365.121.634
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,10
|244.900.165
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.976.565
|% 0,55
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1716
|8,1734
|% -0,39
|
|Euro
|9,8661
|9,8735
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,3091
|11,3658
|% -0,68
|
|Frank
|8,9035
|8,9572
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% -0,37
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,38
|