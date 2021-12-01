***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2021 18:14
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
REYHA GÜLERMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı Evet 8.25 Bağımsız Üye Değil
EROL AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:2015) Evet 0.92 Bağımsız Üye Değil
BERKANT ORAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür (Görev Bitiş Tarihi: 2015 ) Evet 5.11 Bağımsız Üye Değil
OĞUZHAN IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri), İcra Kurulu Üyesi Evet 12.89 Bağımsız Üye Değil
CEM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı ( İş Geliştirme ve Strateji), Genel Müdür Yardımcısı ( İş ve Ürün Geliştirme, Strateji) (Görev Bitiş Tarihi: 2017), Genel Müdür Yardımcısı ( Mobil Projeler, Mobil Yazılım, Destek ve Satış) (Görev Bitiş Tarihi: 2016) Evet 3.66 Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
HASAN DAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980547
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|22,49
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|-0,37
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