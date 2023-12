***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMatriks Algo Solutions Finansal Teknoloji Yazılım ve Ticaret A.Ş Finansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi 1000000 650000 TRY 65 Bağlı OrtaklıkRootech Finansal Teknolojiler A.Ş. Elektronik ticaret ve finans konularında yazılımlar yapılması, yeni teknolojiler geliştirilmesi, internet üzerinde elektronik pazar yerlerine ilişkin altyapıların geliştirilmesi ve çalıştırılması ile söz konusu teknolojilerin pazarlanması ve satılması. Finansal piyasalara yönelik işlem algoritmalarının, algoritma altyapı ve ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve bunlara yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi. 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBase İnteraktif Yazılım A.Ş. Finansal veri analiz ve işlem platformları başta olmak üzere finans piyasalarına yönelik yazılımların geliştirilmesi. 1000000 500000 TRY 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227529BIST