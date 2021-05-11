***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/05/2021Karar Sayısı2021-13Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmemiş Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2021 tarihinde onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup,Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 11.05.2021Reyha GÜLERMANYönetim Kurulu BaşkanıErol AKKURTYönetim Kurulu Bşk.Yrd.Berkant ORALYönetim Kurulu ÜyesiOğuzhan IŞINYönetim Kurulu ÜyesiCem TUTARYönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936285BIST