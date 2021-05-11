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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.05.2021 18:58



***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
Karar Sayısı
2021-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait  Konsolide Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmemiş   Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2021 tarihinde onaylanmış  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide  finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  beyan ederiz. 11.05.2021
Reyha GÜLERMAN  
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Erol AKKURT   
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Berkant ORAL   
Yönetim Kurulu Üyesi
 
Oğuzhan IŞIN   
Yönetim Kurulu Üyesi   
Cem TUTAR    
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936285


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,55 27,57 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,07  
B. Petrol 68,27 68,27 -0,05  
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