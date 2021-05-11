***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.05.2021 18:58
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
Karar Sayısı
2021-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmemiş Yönetim Kurulu tarafından 11.05.2021 tarihinde onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 11.05.2021
Reyha GÜLERMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Erol AKKURT
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Berkant ORAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuzhan IŞIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Cem TUTAR
Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936285
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|ISGSY
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|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
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|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
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|DIRIT
|5,29
|258.105
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|KRDMD
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|% -1,49
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|KOZAL
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|1.239.733.421
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|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
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|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
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|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
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|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|8,2895
|% 0,21
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|Euro
|10,1039
|10,1105
|% 0,72
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|Sterlin
|11,6989
|11,7576
|% 0,44
|
|Frank
|9,1383
|9,1933
|% -0,06
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|Riyal
|2,2037
|2,2147
|% 0,16
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,42
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|Altın Gr.
|489
|489
|0,58
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|27,55
|27,57
|0,25
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
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|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,05
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