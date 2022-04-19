***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 19.04.2022 tarihinde Şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına, a)Denetim Komitesi Başkanlığı'na İbrahim HASELÇİN Denetim Komitesi Üyeliği'ne Hasan DAĞ b)Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Hasan DAĞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Berkant ORAL c)Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na İbrahim HASELÇİN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Hasan DAĞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Özlem Nazlı ARIKAN -Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021968BIST