***MTRKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
20.10.2021 09:51
***MTRKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTRKS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 18/10/2021 tarihinde başlayan %37,43589 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 20/10/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971520
BIST
11:561.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:569,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0777
|Açılış
|: 9,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2910
En Düşük
9,1938
11:5610,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1169
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8671
En Düşük
10,7257
11:56532,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,86
|Açılış
|: 532,64
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,65
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:56
|HLGYO
|2,62
|36.407.934
|% 9,62
|
|OLMK
|7,58
|5.825.427
|% 7,67
|
|ZRGYO
|1,70
|71.048.825
|% 6,92
|
|OYLUM
|7,79
|3.390.334
|% 6,71
|
|ATAGY
|4,15
|2.130.011
|% 6,68
|
|FADE
|8,60
|163.526.536
|% -9,95
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|YEOTK
|62,00
|60.923.146
|% -6,49
|
|TLMAN
|29,52
|23.963.635
|% -5,63
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,03
|669.541.302
|% -0,88
|
|SASA
|27,64
|516.784.442
|% 1,62
|
|THYAO
|13,78
|506.485.548
|% -0,14
|
|FROTO
|182,10
|447.177.104
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,92
|269.009.958
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|269.009.958
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|213.979.041
|% 0,41
|
|GARAN
|9,03
|669.541.302
|% -0,88
|
|VKGYO
|1,58
|104.529.247
|% 5,33
|
|PETKM
|6,24
|267.773.550
|% 1,13
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2860
|9,2895
|% 0,84
|
|Euro
|10,7922
|10,8671
|% 1,09
|
|Sterlin
|12,7534
|12,8174
|% 0,46
|
|Frank
|10,0357
|10,0962
|% 0,53
|
|Riyal
|2,4632
|2,4756
|% 0,61
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|3,69
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,84
|