***MTRKS* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.03.2021 15:22
***MTRKS******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporunu ekte bulabilirsiniz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921443
BIST
16:521.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:528,1857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1054
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:529,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0881
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:52449,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,91
|Açılış
|: 449,30
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TRILC
|50,40
|180.001.952
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.982.090
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.613.158
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.297.752
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|METUR
|27,44
|3.679.936
|% -6,92
|
|KRDMD
|6,90
|1.476.363.615
|% 4,70
|
|GARAN
|6,89
|1.362.218.278
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,43
|934.168.800
|% 7,22
|
|EKGYO
|2,01
|818.595.838
|% 8,65
|
|PETKM
|5,68
|622.142.409
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,01
|818.595.838
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,90
|1.476.363.615
|% 4,70
|
|GARAN
|6,89
|1.362.218.278
|% 0,15
|
|BJKAS
|7,43
|934.168.800
|% 7,22
|
|PETKM
|5,68
|622.142.409
|% 4,41
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1793
|8,1857
|% 1,30
|
|Euro
|9,6367
|9,6498
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2626
|11,3191
|% 1,37
|
|Frank
|8,6779
|8,7302
|% 1,27
|
|Riyal
|2,1748
|2,1857
|% 1,24
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,83
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.975
|3.052
|24,94
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|12,07
|
|Çeyrek
|721
|738
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,66
|
Seans Raporu
16:52
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