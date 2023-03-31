***MTRKS* *RYSAS* *YKSLN* *KNFRT* *PRDGS* *ESCOM* *DESA* *DOBUR* *RAYSG* *AKENR* *ESCAR* *KLMSN* *YUNSA* *ULUUN* *TSPOR* *GRSEL* *MNDRS* *SRVGY* *KLGYO*
31.03.2023 16:55
***MTRKS******RYSAS******YKSLN******KNFRT******PRDGS******ESCOM******DESA******DOBUR******RAYSG******AKENR******ESCAR******KLMSN******YUNSA******ULUUN******TSPOR******GRSEL******MNDRS******SRVGY******KLGYO******ORGE******IZMDC******KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [AKENR, DESA, DOBUR, ESCAR, ESCOM, GRSEL, IZMDC, KLGYO, KLMSN, KNFRT, KTSKR, MNDRS, MTRKS, ORGE, PRDGS, RAYSG, RYSAS, SRVGY, TSPOR, ULUUN, YKSLN, YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri nedeniyle 03.04.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri ekte yer almaktadır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130358
BIST
17:404.840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -56,54
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4019,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4020,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0554
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:401.220,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.220,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKSUN
|86,50
|44.088.531
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.850.306
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|668.143.449
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,05
|2.579.007.716
|% -1,03
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.420.538.725
|% 2,39
|
|TUPRS
|530,20
|2.287.972.454
|% -1,63
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,55
|821.598.301
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,91
|445.991.552
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.928.111
|% -2,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1841
|19,1891
|% 0,11
|
|Euro
|20,8634
|20,8830
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6674
|23,7861
|% -0,04
|
|Frank
|20,9490
|21,0752
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.228
|8.325
|7,00
|
|Yarım
|4.034
|4.074
|4,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,46
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53ALCTL
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 995 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, HEKTS, TKFEN
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, AKBNK, BIMAS
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 94 kaybederek (% -1.04 ) 4, 352
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, SELGD, DERIM, EKSUN, OYLUM, KRGYO, MARKA